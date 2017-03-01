 عقد لقاء جديد بين الدول الضامنة والمعارضة المسلحة في أستانا في 14 مارس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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عقد لقاء جديد بين الدول الضامنة والمعارضة المسلحة في أستانا في 14 مارس

عقد لقاء جديد بين الدول الضامنة والمعارضة المسلحة في أستانا في 14 مارس
المناطق - وكالات

أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلا عن مصدر مطلع بأن اجتماعا جديدا بين الدول الضامنة للهدنة في سوريا والمعارضة السورية المسلحة سيعقد في أستانا في 14 مارس/آذار الجاري.

وأكد المصدر للوكالة في جنيف الأربعاء 1 مارس/آذار، “من المتوقع أن تجري المفاوضات في أستانا في 14 مارس/آذار”.

وقال مصدر مطلع لوكالة “إنترفاكس-كازاخستان” في وقت سابق الأربعاء إن اجتماعا فنيا للدول الضامنة سيعقد في أستانا قبل 21 مارس/آذار، مشيرا إلى أن الدول الضامنة تناقش شروط عقد هذا الاجتماع.

وأوضح المصدر أن الحديث الآن لا يدور عن عقد مفاوضات “أستانا-3”.

يذكر أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا هي روسيا وتركيا وإيران. وجرت الجولة الثانية من المفاوضات السورية في عاصمة كازاخستان في 15 و16 فبراير/شباط الماضي.

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