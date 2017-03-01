 انطلاق حملة ” بيئة بلا نفايات ” بمحافظة النعيرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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انطلاق حملة ” بيئة بلا نفايات ” بمحافظة النعيرية

انطلاق حملة ” بيئة بلا نفايات ” بمحافظة النعيرية
المناطق – منال الدوسري

انطلقت فعاليات حملة “بيئة بلا نفايات” صباح اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة محافظة النعيرية و بلدية النعيرية و المجلس الشبابي للمحافظة بالتعاون مع مكتب التربية و التعليم بالنعيرية بـ80 طالب متطوع من مدرسة عبدالرحمن الداخل الثانوية و مدرسة الخزاعي المتوسطة للبنين و مستشفى النعيرية العام , بمبادرة من الاتحاد الخليجي للكيماويات و البتروكيماويات متمثل في شركة تصنيع , ضمن الجهود المبذولة لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة و حمايتها ، و بحضور كلاً من  سعادة محافظ النعيرية و رئيس بلدية النعيرية و مدير مستشفى النعيرية العام و أعضاء مكتب التربية التعليم بالمحافظة للمشاركة في فعاليات الحملة , تم شرح الفكرة و الأهداف المرجوة من الحملة من جانب الجهات المنظمة , تبعها إلقاء كلمات تحفيزية على الطلاب المشاركين من جانب رئيس البلدية ثم أخذ الصور التذكارية مع سعادة المحافظ و رئيس البلدية و القيادات المشاركة قبل البدء في أعمال النظافة , و توزيع الأكياس البلاستيكية و القفازات و زي الأمان على جميع المشاركين , و من ثم البدء في أعمال النظافة بمشاركة الطلاب و تكوين مجموعات لجمع النفايات بجانب عمال النظافة الموجودين .

و كان لغرس فكرة الحفاظ على البيئة بين الطلاب أثر فعال في اظهار حماسهم و قدرتهم على انجاز الاعمال طالما كانت في صالح الوطن الغالي , و عبَّر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة و استعدادهم الدائم للعمل التطوعي والمشاركة الاجتماعية و الخدمية لنشر فكرة السلوك الإيجابي و تحويلها إلى أفعال في صالح الوطن .

و في نهاية اليوم تقدم رئيس البلدية بجزيل الشكر لكل المشاركين تقديراً لما بذلوه من مجهود كبير لإنجاح الحملة .

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