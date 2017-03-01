 في اطار التعاون بين وزارتي العمل والتنمية والتعليم.. طلاب مركز التأهيل المهني في ضيافة مدارس المنهاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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في اطار التعاون بين وزارتي العمل والتنمية والتعليم.. طلاب مركز التأهيل المهني في ضيافة مدارس المنهاج

في اطار التعاون بين وزارتي العمل والتنمية والتعليم.. طلاب مركز التأهيل المهني في ضيافة مدارس المنهاج
المناطق - الرياض

قام وفد يضم عدداً من الأخصائيين والمراقبين الاجتماعيين والطلاب من مركز التأهيل المهني التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بزيارة مجمع مدارس المنهاج التعليمي – القسم الإبتدائي- حيث تم الاطلاع على أنشطة المدرسة الصفية واللا صفية وزيارة النادي العلمي، وممارسة عدد من الأنشطة الرياضية بالمشاركة مع طلاب المدرسة، وتناول وجبة الإفطار بشكل جماعي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية عبر فرعها بمنطقة الرياض والتربية والتعليم ممثلة بادارة تعليم الرياض، وفي إطار البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التأهيل المهني لطلابه بهدف الترويح عنهم وتثقيفهم من خلال الاطلاع على ما تقدمه الأندية العلمية في المدارس من برامج وأنشطة.

وفي ختام الزيارة قام قائد المدرسة بتسليم طلاب المركز عدداً من الجوائز والهدايا الرمزية والتذكارية، معرباً عن فرحة كافة منسوبي المدرسة وطلابها بهذه الزيارة.

وذكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أن هذه الزيارة هي امتداد للتعاون بين الوزارتين، خاصة وأن الكثير من الفئات التي تخدمها الوزارتين هم من المستفيدين المشتركين بينهما، وقدم شكره لقائد المدرسة على البرنامج الذي صاحب للزيارة والذي قدمته المدرسة لطلاب مركز التأهيل المهني .

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