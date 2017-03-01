 محافظ الخرج يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالخرج

محافظ الخرج يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالخرج
المناطق -أشرف العصيمي
افتتح محافظ محافظة الخرج الأستاذ شبيلي بن مجموع المعرض المقام بمجمع الحديثي بمناسبة
( اليوم العالمي للدفاع المدني )والذي كان  تحت شعار يدا بيد للوقايه من المخاطر بحضورمساعد مدير الدفاع المدني لشؤون العمليات بمنطقة الرياض العقيد عايد المطرفي  ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج العقيد خالد السعيس  وعدد من مدراء الدوائر  الحكومية والأمنية بمحافظة الخرج  و بحضور جمع من المواطنين والمقيمين.
 وبعد أن قص شريط افتتاح المعرض تجول المحافظ في جناح المعرض الذي تم إعداده من الدفاع المدني بالخرج والجهات المساهمة بهذه المناسبة العالمية.
 وبعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة    والذي كان بدايته آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى  مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج كلمة بهذه المناسبة بعد ذلك  شاهد الحضور  عرض مرئي توعوي من إعداد الدفاع المدني بعدها  إلقيت قصيدة شعرية تحدثت عن ( الوطن وجهود الدفاع المدني) وفي الختام  تم تكريم الجهات المشاركة بإقامة المعرض وكذلك راعي الحفل محافظ الخرج .
الجدير بالذكر ان المعرض التوعوي  سيستمر باستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين  بمجمع الحديثي طيلة الخمسة ايام القادمة ابتداء من اليوم.

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