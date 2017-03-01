معالي مدير جامعة المجمعة خلال حفل تدشين تصميم المستشفى الجامعي

بحضور مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، أقامت الجامعة حفل تدشين تصميم المستشفى الجامعي في قاعة التشريفات بمكتب مدير الجامعة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2/6/1438هـ.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور مسلّم الدوسري، ومستشار مدير الجامعة للجودة والمستشفى الجامعي الأستاذ الدكتور محمد بن عثمان الركبان ، وعددٍ من عمداء الكليات والعمادات المساندة ، ومديري الإدارات بالجامعة ، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سعود كنسلت، الدكتور جابر السواط .

الجدير بالذكر، أن المستشفى الجامعي لجامعة المجمعة تم اعتماد إنشائه بسعة 400 سرير ، وقد وجه مدير الجامعة فور اعتماد المستشفى بتشكيل اللجان المتعلقة بتنفيذ المشروع برئاسة مستشار مدير الجامعة للجودة والمستشفى الجامعي الأستاذ الدكتور محمد بن عثمان الركبان

وباشرت اللجان عملها فور اعتمادها , وعقدت العديد من الاجتماعات والزيارات وورش العمل ، كما تم طرح منافسة تصميم المستشفى , وقد فاز بها مكتب سعود كنسلت للاستشارات الهندسية من بين المكاتب الاستشارية التي تقدمت لمنافسة تصميم المستشفى الجامعي بالمجمعة , ومكتب سعود كنسلت للاستشارات الهندسية هو أحد أكبر المكاتب الهندسية بالمملكة , وله باع طويل في تصاميم المشاريع الحكومية الكبيرة , ومن أهمها : المستشفيات الجامعية ، بالإضافة إلى منافسة إنشاء المستشفى الجامعي , وذلك بعد انتهاء كافة مراحل التصميم من قبل الشركة المصممة.

كما تم الإعلان عن ابتعاث عدداً من الكوادر الوطنية الصحية والفنية والإدارية من منسوبي الجامعة ذكوراً وإناثاً لإكمال دراستهم العليا في تخصصات تخدم مشروع المستشفى الجامعي .