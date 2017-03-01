 وفق تعاون بين سار والسياحة تخصيص 16ركنا لبيع منتجات الحرفيين والأسر المنتجة في محطة قطار القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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وفق تعاون بين سار والسياحة تخصيص 16ركنا لبيع منتجات الحرفيين والأسر المنتجة في محطة قطار القصيم

وفق تعاون بين سار والسياحة تخصيص 16ركنا لبيع منتجات الحرفيين والأسر المنتجة في محطة قطار القصيم
المناطق _بريدة

اطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) منافذ بيع الحرف والصناعات اليدوية والأسر المنتجة في محطة قطار الركاب  شرق بريدة بهدف تسويق منتجاتهم وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم  إبراهيم بن علي المشيقح  ان تواجد الحرفيين والحرفيات في منفذ بيع دائم بمحطة قطار سار يأتي وفقاً لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (برنامج بارع) وبالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وذلك ضمن المسئوليه والدور الذي تقوم به الهيئة من خلال برنامج بارع وفرع المنطقه لدعم الحرفيين والحرفيات وتوفير منافذ بيع لهم وتسويق منتجات الحرف المميزه مبيناً ان هذه المنافذ تعطى للحرفيين مجاناً معتبراً هذا النجاح ضمن مجموعة اتفاقيات لبرنامج بارع وفرع القصيم مع العديد من الجهات الداعمة والجهات التسويقيه مثل المولات التجارية ومنظمي الفعاليات والمعارض بالمنطقة وقال خصص للحرفيين و الأسرة المنتجة في محطة القصيم 16 ‏ركن يباع فيها منتجات الحرفيين و ‏الأسر المنتجة ‏، وقدم عدد من الحرفيين تصاميم مبتكره بهذه المناسبة تحمل هوية المنطقة ‏وذكرى تدشين أول رحلة على سكة الحديد من الرياض الى القصيم.

من جانبه قدم المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدويه بالهيئة (بارع) د. فيصل الخميس شكره للشركة السعوديه للخطوط الحديدية (سار) على تعاونهم ودعمهم للحرفيين والحرفيات والمسئولية الاجتماعيه التي قدمتها ألشركه بشكل مميز مع اول انطلاقه للقطار، مشيراً أن بارع يعمل حالياً على مزيد من الاتفاقيات والتعاون مع عدد من الجهات لتوفير منافذ بيع للحرفيين والحرفيات في مواقع مميزه وفي أماكن تواجد المشترين والمتسوقين لتسهيل بيع وتسويق منتجاتهم

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