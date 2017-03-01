 ورشة عمل بعنوان معالجة التشوه البصري بمنطقة حائل⁩ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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ورشة عمل بعنوان معالجة التشوه البصري بمنطقة حائل⁩

ورشة عمل بعنوان معالجة التشوه البصري بمنطقة حائل⁩
المناطق _حائل

بتوجيه من معالي المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آلِ الشيخ وزير الشئون البلدية والقروية  أقيمت ورشة عمل صباح يوم الثلاثاء الأول من جماد الثاني 1438هـ بعنوان ” معالجة التشوه البصري بمنطقة حائل ” بقاعة فندق الميلينيوم وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فرع حائل وأمانة منطقة حائل بحضور المهندس ابراهيم بن سعيد ابو رأس امين منطقة حائل والمهندس فيصل بن خالد المدني مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل والأستاذ ابراهيم بن عبدالله العتيق وكيل الامين لشئون الخدمات ورؤساء البلديات في المنطقة ومدراء عموم ورؤساء الأقسام في امانة المنطقة وعدداً من الاعلاميين.

وافتتح امين منطقة حائل المهندس ابو رأس الورشة بكلمة ترحيبية رحب بها بالجميع وقال ان التشوه البصري هو موضوع يتشارك فيه الجميع وهو عمل ميداني قامت عليه البلديات منذ فترة طويله ويتم التركيز حالياً على اخذ بعض التجارب الناجحة التي يتم  الاستفاده منها ، وأضاف ان البلديات تقوم  بذلك لإزالة المعوقات البصرية التى تؤثر على جمالية استخدام  المرافق الاساسية للمدينة ، واوضح ان أمانة المنطقة تنفذ حاليا  مشروع تحسين المنظور البصري بقيمة أقارب 22 مليون ريال لمعالجة تنفذه الادارة العامة للحدائق وعمارة البيئة.

عقب ذلك قدم المهندس رامي عبد العال مدير مشروع التشوه البصري بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عرضاً مرئياً للتعريف بمراحل مشروع معالجة التشوه البصري ونطاق عمله وكيفية علاجه وأهدافه ومناقشة العوائق التي تعيق عمل البلديات  .

كما استعرض المهندس محمد العتيبي من قطاع المناطق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عدداً من التجارب الناجحه في بعض المناطق لتفعيل المشروع .

ذكر ذلك مدير إدارة الإعلام رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل الاستاذ سعد الثويني مفيداً ان ورشة العمل اختتمت بنقاش مفتوح بين امين المنطقة ورئيس فرع هيئة السياحة والتراث الوطني في حائل ورؤساء البلديات على اثره تم تشكيل فرق عمل من أمانة المنطقة وفرع هيئة السياحه والبلديات التابعه والمرتبطة بأمانة منطقة حائل يتم به حصر المبادرات التى سوف تنفذ وبرمجتها زمنيا وعمل نطاق عملها واليات تنفيذها بمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي.

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