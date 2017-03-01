 الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني

الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني
المناطق _عبدالرحمن سفر
شاركت الكلية التقنية بالباحة في اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار يدا بيد للوقاية من المخاطر والذي افتتحه  محافظ العقيق الاستاذ / غلاب بن غالب ابوخشيم من خلال الركن التوعوي للكلية
واوضح  عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة الاستاذ / مرعي بن سعد القرني ان مشاركة الكلية تأتي في اطار التعاون والتكامل والمشاركة المجتمعية مع الادارات الحكومية بشكل عام وادارة الدفاع المدني بشكل خاص لنشر ثقافة الوقاية وتحقيق السلامة واتباع تعليمات الدفاع المدني
كما ثمن القرني جهود الدفاع المدني بمنطقة الباحة ومدى حرصهم على نشر الثقافية التوعوية والوقاية مقدما شكره وتقديره لمدير الدفاع المدني لاتاحته الفرصة  بالمشاركة والتعاون
اوضح ذلك مدير العلاقات العامة بالكلية التقنية بالباحة عبدالله بن علي دخيخ

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