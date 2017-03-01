مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع قياسي

أغلق مؤشر الأسهم البريطانية الرئيس “فوتسي 100” تعاملات اليوم على ارتفاع تاريخي مستفيداً من انخفاض قيمة الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية اليوم زيادة بلغت 119.46 نقطة مقارنة مع بيانات الأمس ليصل إلى عند مستوى 7382.9 نقطة، أعلى معدل يحققه المؤشر، وبلغت نسبة الزيادة 1.64 % من إجمالي قيمة الأسهم المدرجة.