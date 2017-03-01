 مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع قياسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قرية رجال ألمع تفوز بجائزة المدن العربية للتراث المعماري انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة بحرة بثانوية ابن رشد بعد وصف إيران لتركيا بـ”ناكرة الجميل”.. لقاء “إسلام أباد” يعلن عن تطور جديد بين أنقرة وطهران سجن مواطنين بتهمة إثارة الفوضى والفتنة لـ «شق الصف» مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع قياسي الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني ورشة عمل بعنوان معالجة التشوه البصري بمنطقة حائل⁩ وفق تعاون بين سار والسياحة تخصيص 16ركنا لبيع منتجات الحرفيين والأسر المنتجة في محطة قطار القصيم معالي مدير جامعة المجمعة خلال حفل تدشين تصميم المستشفى الجامعي هيئة الترفيه: لم ولن نقيم أي حفلات غنائية نسائية أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام بشعار (يداً بيد للوقاية من المخاطر) تنسيق وتعاون بين الهيئة والشرطة في أبها يسفر عن الإطاحة بلقاء ماجن

مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع قياسي

مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع قياسي
المناطق _واس

أغلق مؤشر الأسهم البريطانية الرئيس “فوتسي 100” تعاملات اليوم على ارتفاع تاريخي مستفيداً من انخفاض قيمة الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية اليوم زيادة بلغت 119.46 نقطة مقارنة مع بيانات الأمس ليصل إلى عند مستوى 7382.9 نقطة، أعلى معدل يحققه المؤشر، وبلغت نسبة الزيادة 1.64 % من إجمالي قيمة الأسهم المدرجة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>