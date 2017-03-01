بعد وصف إيران لتركيا بـ”ناكرة الجميل”.. لقاء “إسلام أباد” يعلن عن تطور جديد بين أنقرة وطهران

شهدت العلاقات التركية- الإيرانية، تطورًا جديدًا، بعد تصريحات غاضبة بين البلدين في وقت سابق، حيث اتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء (1 مارس 2017) على تحسين العلاقات، لاسيما ملف التعاون في مواجهة الحرب على الإرهاب.

وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية، إن أردوغان وروحاني التقيا على هامش قمة للتعاون الاقتصادي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، دون أن تخوض في تفاصيل المحادثات.

وفي لفتة تصالحية أخرى من جانب تركيا، أبلغ تشاووش أوغلو الوكالة الإيرانية في مقابلة نشرت اليوم بأن أنقرة تقدّر تعبير طهران عن دعمها للحكومة خلال انقلاب عسكري فاشل ضد أردوغان في يوليو 2015.

ونقلت الوكالة عنه قوله: “إيران كانت معنا لدعم حكومتنا في كل لحظة في تلك الليلة، بينما اتصلت بنا دول أخرى بعد أيام، بل حتى أسابيع من المحاولة الفاشلة.”

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصف تركيا الأسبوع الماضي، بأنها جار ناكر للجميل. وقال: “هم يتهموننا بالطائفية لكن لا يتذكرون أننا لم ننم ليلة الانقلاب.”

وكان أردوغان ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد اتهما إيران الشهر الماضي بمحاولة زعزعة استقرار سوريا والعراق وبالطائفية، ما دفع إيران إلى استدعاء سفيرها لدى أنقرة.

وتدعم كل من طهران وأنقرة طرفًا مختلفًا في الصراع السوري. فإيران ذات الأغلبية الشيعية تساند حكومة الرئيس بشار الأسد، في حين تدعم تركيا التي يغلب السنة على سكانها عناصر من المعارضة السورية.

والتنافس الإقليمي بين طهران وأنقرة ليس جديدًا، لكنّ محللين سياسيين يربطون تشديد تركيا لهجتها بنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط.

وانتقد ترامب إيران بشدة بما في ذلك اتفاق نووي جرى التوصل إليه في 2015 مع القوى الكبرى، في حين تأمل تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي، في تحسين العلاقات مع واشنطن، بعد فتور يرجع لأسباب من بينها الانتقاد الأمريكي لسجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان.