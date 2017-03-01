انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمحافظة بحرة بثانوية ابن رشد

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” يد بيد للوقاية من المخاطر ” بحضور معالي الاستاذ خالد بن حمود البقمي محافظ بحرة في ثانوية ابن رشد

وعبر المحافظ عن بالغ سعادته بالمشاركة بهذه المناسبة العالمية، مؤكداً على أهمية الشعار الذي يهدف للتوعية التي هي أولى خطوات السلامة والوقاية من المخاطر والحوادث.

ونوه المحافظ بالدور الأساسي للمجتمع في الالتزام بالتعليمات والتحذيرات في الحياة العامة والخاصة مشيراً إلى أن تواصل الدفاع المدني مع المجتمع أصبح محسوساً ووصل إلى تناغم متمنياً لهم التوفيق في دورهم التوعوي الضروري الذي يجب أن يشارك فيه جميع أفراد المجتمع.

ولفت مدير الدفاع المدني إلى أن اليوم العالمي للدفاع المدني يساهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال نشر ثقافة السلامة، وتعزيز دور المؤسسات والأفراد في دعم جهود رجال الدفاع المدني، والتأكيد على تفاعل المجتمع الركيزة الأساسية لنجاح الدفاع المدني في أداء مهامه الإنسانية .

وبين قائد مدرسة ابن رشد الثانوية الاستاذ غازي الجهني دور الدفاع المدني وما أعده من برامج وفعاليات ومعارض توعوية وثقافية تهدف إلى رفع مستوى الوعي من خلال الزيارات والمحاضرات في عدد من المرافق التعليمية والصحية ومراكز الرعاية الاجتماعية

و عبر عن سعادته باستقبال ثانوية ابن رشد لزيارات المدارس الأخرى للمعرض الذي سوف يكون له الأثر البالغ في الأهمية والفائدة وتحقيق

رسالة شعار اليوم العالمي للدفاع المدني

يد بيد للوقاية من المخاطر