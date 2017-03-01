 سامسونج تطلق الهاتف الذكي جالاكسي إكس كوفر 4 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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سامسونج تطلق الهاتف الذكي جالاكسي إكس كوفر 4

سامسونج تطلق الهاتف الذكي جالاكسي إكس كوفر 4
المناطق _الرياض

أعلنت سامسونج عن إطلاق الهاتف الذكي الجديد، “جالاكسي إكس كوفر 4” Galaxy Xcover 4، وهو هاتف متوسط المواصفات مصمم للعمل في ظروف التشغيل الشاقة.

وصممت سامسونج الهاتف جالاكسي إكس كوفر 4 ليكون مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، والحرارة وظروف التشغيل الشاقة وفق شهادة ملائمة المعايير العسكرية MIL-STD 810G.

ويستطيع الهاتف أن يصمد في عمق 1.5 مترا تحت الماء لمدة ساعة متواصلة، وهو الهاتف المزود بجزء خلفي مدعم بالمطاط لامتصاص الصدمات، وبشاشة يمكن استخدامها مع القفازات.

ويملك الهاتف جالاكسي إكس كوفر 4 شاشة إل سي دي بقياس 5 بوصات، تدعم العرض بدقة HD، ومعالج رباعي النواة بسرعة 1.4 جيجاهرتز من نوع Exynos 7570 الذي تطوره سامسونج، بجانب ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت.

وزود الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت، يُمكن زيادتها عبر بطاقة ذاكرة خارجية من نوع ميكرو إس دي حتى 256 جيجابايت.

ويدعم الهاتف شبكة اتصالات الجيل الرابع، وتقنية بلوتوث 4.2، واتصالات المدى القريب، وهو الجهاز الذي يعمل ببطارية سعة 2800 ميلي أمبير/ساعة، ويبلغ وزنه نحو 172 جراما.

وأطلقت سامسونج الهاتف جالاكسي إكس كوفر 4 أولا في السوق الألمانية، وتعتزم الشركة طرحه في بقية الأسواق العالمية خلال شهر أبريل المقبل، وذلك بسعر يبلغ 259 يورو.

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