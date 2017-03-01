 الملا يمطر عبقر بالشعر في أدبي جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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الملا يمطر عبقر بالشعر في أدبي جدة

الملا يمطر عبقر بالشعر في أدبي جدة
المناطق _عادل الزهراني

أحيا الشاعر احمد الملا  أمسية شعرية بمنتدى عبقر الشعري بأدبي جدة، حيث عبَّر رئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز بن ناصر الشريف  باسم النادي عن سعادته وابتهاجه بالشاعر احمد الملا  صاحب المجموعات الشعرية المتميزة هي المجموعات التي توّجته شاعرا متميزا في قصيدة النثر، وفي النخبة الحداثية السعودية. واحياءه امسية بأدبي جدة اليوم  مكسب كبير لنا في منتدى عبقر ..

وحيث ادارت الامسية الدكتورة  فاطمة الياس عضو مجلس ادارة ادبي جدة  في حين قرأ الشاعر الملا عددًا من نصوصه القديمة  والحديثة، وعلى مدار  ثلاث جولات بدأها بنصوص من ديوان  (من  أجمل أخطائي) والتي أختار منها  نص  النبرة، تريث قليلا، كان علي أن ارقص، قميص ، والقاء من ديوانه (علامة فارقة) نص الصخرة، وعاد بكثرة ،وشمسها عليك، وحفرة ، وختم أمسيته بنص مصنع الفرح، والى ريم، وموت طائش، وأودعك والتي هي من جملة نصوص ديوانه (كتبنا البنات)

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وفي الختام كرَّم رئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز الشريف، الشاعر احمد الملا بدرع تذكاري  كما كرم الزميل الاعلامي عبدالله الدوسي المسئول الاعلامي بأدبي جدة وعضو منتدى عبقر الشعري .وبعدها وقع الشاعر الملا بعض من دواوينة للمحبية .

وكان من اللافت حضور عدد من كبار الشعراء والشخصيات الأدبية في جدة ومكة ومنهم  الشاعر الدكتور احمد قران الزهراني والشاعر الدكتور سعد الثقفي والاديب محمود تراوري  والشاعر الدكتور يوسف العارف وغيرهم من شعراء المنطقة .

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