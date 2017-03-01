كثيراً ما يجد مستخدمو الهواتف الذكية أنفسهم غير قادرين على تحميل أى صورة أو ملف جديد على الهاتف بسبب امتلاء الذاكرة، والذى يمكن أن يحدث لعدة أسباب أبرزها رسائل واتس آب.
ولو كنت تعاني من هذه المشكلة، فتطبيق واتس آب يضم ميزة مهمة يمكنها مساعدتك وهي كالآتي:
أدخل على تطبيق واتس آب وانتقل إلى الإعدادات
وبعد ذلك اختر Data and Storage Usage
وبعدها ادخل على Media Auto-Download
وقم بعمل Off لكل ما هو متاح بتلك القائمة
بالخطوات.. حل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب واتس آب
كثيراً ما يجد مستخدمو الهواتف الذكية أنفسهم غير قادرين على تحميل أى صورة أو ملف جديد على الهاتف بسبب امتلاء الذاكرة، والذى يمكن أن يحدث لعدة أسباب أبرزها رسائل واتس آب.
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