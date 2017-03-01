 بالخطوات.. حل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب واتس آب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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بالخطوات.. حل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب واتس آب

بالخطوات.. حل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب واتس آب
المناطق _الرياض

كثيراً ما يجد مستخدمو الهواتف الذكية أنفسهم غير قادرين على تحميل أى صورة أو ملف جديد على الهاتف بسبب امتلاء الذاكرة، والذى يمكن أن يحدث لعدة أسباب أبرزها رسائل واتس آب.
ولو كنت تعاني من هذه المشكلة، فتطبيق واتس آب يضم ميزة مهمة يمكنها مساعدتك وهي كالآتي:
أدخل على تطبيق واتس آب وانتقل إلى الإعدادات
وبعد ذلك اختر Data and Storage Usage
وبعدها ادخل على Media Auto-Download
وقم بعمل Off لكل ما هو متاح بتلك القائمة

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