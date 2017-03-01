الإمارات تستضيف (خليجي24) في 2019

وافق الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الاربعاء على استضافة كأس الخليج 24 في ديسمبر عام 2019.

وستكون الاستضافة الرابعة للامارات بعد اعوام 1982 و1994 و2007، كما ستأتي بعد 10 أشهر من استضافتها لكأس اسيا من 5 يناير حتى الاول من فبراير 2019.

وقال ابراهيم النمر الامين العام للاتحاد الاماراتي لكرة القدم بالوكالة بعد اجتماع مجلس الادارة الاربعاء: “وافقنا على استضافة (خليجي 24) في ديسمبر 2019، كما تم خلال الاجتماع تأكيد مشاركة المنتخب الإماراتي في (خليجي 23) المقرر اقامته في الدوحة، ووفق الموعد الذي تم اعتماده سابقا من قبل الاتحاد الخليجي”.

وكان الاتحاد الخليجي رفض مؤخرا الطلب الذي تقدمت به الامارات من اجل تاجيل (خليجي 23) الذي تستضيفه قطر من 22 ديسمبر 2017 حتى 5 يناير 2018 لمدة اسبوع.

وبرر الاتحاد الاماراتي طلب التأجيل في ان استضافة العاصمة ابوظبي لكأس العالم للاندية من 6 الى 16 ديسمبر ستؤثر على استعدادات المنتخب الإماراتي للبطولة الخليجية.