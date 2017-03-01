“فيديو صادم” الحقيقة الكاملة لانتحار الممثل الكويتي “عبدالله بوشهري” من مبنىً عالٍ!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، أثار جدلاً واسعاً، قبل أن تتضح حقيقته، أظهرَ الممثل الكويتي عبدالله بوشهري وهو ينتحر من مبنى عال ثم يفارق الحياة.

واتضح فيما بعد أن هذا الفيديو ليس إلا مشهداً مصوراً من المسلسل الاجتماعي الجديد “حب في اسطنبول”.

ونشر بوشهري مقطع فيديو أثناء تصوير مشهد الإنتحار وعلق عليه قائلاً:” من أصعب المشاهد اللي سويتها في حياتي وكان وايد خطير الحمدالله الأمور طيبة مسلسل حب في اسطنبول” .

وتجدر الاشارة إلى أن بوشهري يؤدي شخصية شاب رياضي يشارك في العديد من البطولات على مستوى العالم إلى أن يقوده القدر إلى مدينة إسطنبول ليشارك في إحدى البطولات وهناك يقع في غرام إحدى الفتيات.