الذهب يتراجع متأثرا بتعليقات مسؤولي سياسة نقدية أمريكيين وضغط الدولار

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار بعد أن عزز تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات برفع سعر الفائدة في مارس آذار فيما لم يقدم خطاب للرئيس دونالد ترامب ترقبته الأسواق بشغف سوى القليل من التفاصيل بشأن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإصلاحات الضريبية.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1243.86 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني عند 1263.80 دولار يوم 27 فبراير شباط.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1244.30 دولار للأوقية.

وتعهد ترامب بإصلاح نظام الهجرة وتحسين فرص العمل والأجور للأمريكيين وتعهد بخفض ضريبي “ضخم” للطبقة المتوسطة وتخفيضات ضريبية للشركات. لكنه لم يعط سوى القليل من المؤشرات بشأن كيفية تحقيق ذلك.

وصعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 101.580.

وعزز بعض صناع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية في مارس آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.28 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 1022.80 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 771.90 دولار للأوقية.