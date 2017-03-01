«خبراء أمن معلومات» يُقدمون نصائحَ تمنع اختراق الحسابات الإلكترونية

ذكر موقع “بي.سي ورلد” الأمريكي المُتخصِّص في مجال الكمبيوتر، أن خبراء أمن تكنولوجيا المعلومات، قدَّموا سلسلة نصائح للمستخدمين لابتكار كلمة مرور قوية للحيلولة دون اختراق حساباتهم الإلكترونية.

وتمثَّلت أهمُّ النصائح بأن تكون كلمة المرور صعبة التخمين، بمعنى أنه ينبغي ألا تتكَّون من كلمات، أو عبارات شائعة، أو مألوفة، ويفضل أن تحتوي على مزيج من الحروف والأرقام، ويحبذ أيضاً لو كانت تتَضَمَّن بعض الرموز، وإن كانت بعض المواقع لا تسمح باستخدام الرموز عند تكوين كلمات المرور.

ويجب ألا يقل طول كلمة المرور عن 8 حروف كحد أدنى، والأفضل لو وصل عددها 10 أحرف، كما أن هناك عدداً من التطبيقات التي تساعد المستخدم في اختيار كلمة المرور بسهولة، مثل: “1 باسورد”، و”لاست باس”، و”داش لاين”.

وتستطيع التطبيقات الـ 3 تكوين كلمات مرور حسب درجة الصعوبة والطول التي يحددها المستخدم بنفسه، فَضْلاً عن كونها تحتفظ بسجل لكلمات المرور التي يختارها المستخدم للرجوع إليها وقت الحاجة، مثل أن ينسى المستخدم كلمات المرور الخَاصَّة به على سبيل المثال.

وينصح الخبراء بعدم الإكثار من تغيير كلمات المرور بسرعة؛ لأنَّ المستخدم في كثير من الأحيان يلجأ لاختيار كلمات مرور أسهل في التخمين مع تكرار عملية التغيير، مُنبهين إلى أنه في حال كانت الكلمة المرور الأصلية مُكوَّنة من حروف عشوائية لا يقل عددها عن 10 أحرف لا داعي لتغييرها.

ويرى الموقع الإلكتروني أنه من الممكن الاحتفاظ بكلمة المرور مدة 6 أشهر دون الحاجة لتغييرها، ما لم تحدث مشكلات أمنية معينة تستلزم تغيير كلمة المرور، أو يشعر المستخدم أن شَخْصاً ما قد تعرف على كلمات المرور الخاصة به.

وعلاوة على ذلك، هناك أيضاً تطبيقات إلكترونية يمكنها تغيير كلمات المرور الخَاصَّة بالمواقع الرئيسية على شبكة الإنترنت تلقَّائياً بشكل دوري مثل: “لاست باس”، و”داش لاين”؛ وبالتَّالي تُوفِّر على المستخدم عناء البحث عن كلمة المرور المناسبة.