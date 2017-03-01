مجلس اللوردات البريطاني يؤخر قرار تفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي

صوّت مجلس اللوردات البريطاني اليوم لصالح تعديل يؤخر مشروع قرار يمكّن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، مطالبًا بضمانات لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا.

وصوت مجلس اللوردات بأغلبية 358 صوتًا مقابل 256 صوتًا لصالح تعديل يطلب من الوزراء حماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.