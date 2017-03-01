وظائف شاغرة في البنك العربي الوطني

أعلن البنك العربي الوطني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفُّر وظائف شاغرة، لحملة الشهادة الجامعية، في تخصصات “المحاسبة/الشؤون المالية”، للعمل بفروع البنك، بمنطقة الرياض.

وبيّن البنك أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف حتى تاريخ 8/ 3/ 2017م.