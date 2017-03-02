 شاهد.. “بورش” تفحم ثلاثينية وطفلها بسبب تهور السائق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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شاهد.. “بورش” تفحم ثلاثينية وطفلها بسبب تهور السائق

المناطق - وكالات

رصد مقطع فيديو لحظة مرعبة في اليونان قضى بها 4 أشخاص وتحولوا إلى كتلة من النيران داخل سيارة محترقة.
ومن بين ضحايا الاصطدام الهائل بين سيارة بورش وأخرى متوقفة، ابن مليونير يوناني وأم وطفلها.

وتظهر في مقطع الفيديو السيارة السوداء من طراز بورش وسائقها يفقد السيطرة عليها أثناء القيادة على طريق سريع.
وفي لحظة قاتلة، تنحرف السيارة فجأة وتصطدم بسيارة أخرى متوقفة إلى جانب الطريق، لتتحول فجأة إلى كتلة من النيران بمن فيها من ركاب، وكذلك السيارة التي كانت متوقفة وهي من طراز هوندا سيفيك.

وقضى سائق السيارة البورش إيرغوس فكاكييس وراكب آخر في جواره. أما ضحايا السيارة الأخرى فهما أم تبلغ من العمر 30 عاما، وطفلها الذي كان إلى جوارها. ووقع الحادث على طريق سريع يربط أثينا بمدينة دلفي باليونان.

وفكاكيس سائق السيارة بروش هو ابن المليونير اليوناني، أبستولوس فكاكيس، وهو مالك سلسلة متاجر سوبر ماركت عملاقة. وسجلت كاميرات المراقبة مشهد الحادث، وجرى تداوله على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.

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