 شاهد.. فيصل بن سلمان لرجل الأمن “الصبحي” مصاب التفجير الإرهابي: أنت وزملاؤك فخر للوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
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شاهد.. فيصل بن سلمان لرجل الأمن “الصبحي” مصاب التفجير الإرهابي: أنت وزملاؤك فخر للوطن

المناطق- الرياض

زار أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، (الأربعاء)، رجل الأمن وائل الصبحي، بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح.

واطمأن الأمير فيصل بن سلمان على “الصبحي” بعد شفائه من إصابته في حادثة التفجير الإرهابي قرب المسجد النبوي في ‏رمضان الماضي، حيث كان ضمن قوة الطوارئ، حين وقع التفجير، ونُقل للعلاج بمستشفى قوى الأمن بالرياض، موجهًا حديثه له بقوله: أنت وزملاؤك فخر للوطن.

من جانبه قدم والد رجل الأمن وائل الصبحي، الشكر لولاة الأمر على ما وجده ابنه من رعاية صحية واهتمام بالغ منذ اللحظة الأولى لوقوع التفجير الآثم، وعلى الرعاية المقدمة لرجال الأمن والمواطنين.

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