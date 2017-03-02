صفعة قوية للانقلابيين.. استهداف المخازن السرية للصواريخ والأسلحة الإيرانية بصعدة

أكد محافظ صعدة هادي طرشان، أن التحالف العربي استهدف أمس، المخازن السرية للصواريخ والأسلحة الإيرانية في منطقة الحمزات، التي كانت مناطق يحظر دخولها على المدنيين.

وأوضح طرشان في تصريح وفقا لـ”عكاظ”، أن استهداف التحالف لمنطقة الحمزات وتدمير مواقع الصواريخ، شكل صفعة قوية للميليشيات الانقلابية.

وأفاد أن التحالف العربي قصف اجتماعاً للميليشيات الانقلابية كان يضم قيادات حوثية، وعددا من أتباع المخلوع صالح في أحد المباني بمنطقة آل الزماح، ما أسفر عن مقتل اثنين من قيادات المخلوع وإصابة مشرف الميليشيات الحوثية في جبهة الربوعة ماجد زرعة بجروح خطيرة.

من جهته، طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بضرورة إنشاء لجنة تسوية نزاع في اليمن.

وقال في جلسة نظمها مؤتمر الشرق الأوسط أمس الأول: أصبح من الضرورة الآن إنشاء لجنة لتسوية النزاع القائم في اليمن، والتي يكون دورها تسوية هذا النزاع عبر المفاوضات دون اللجوء إلى العنف، مطالبا أطراف الصراع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.