 سرقوا سيارة داخلها سيدة بالرياض.. لكن هذا ما حدث لهم ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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سرقوا سيارة داخلها سيدة بالرياض.. لكن هذا ما حدث لهم !

سرقوا سيارة داخلها سيدة بالرياض.. لكن هذا ما حدث لهم !
المناطق - الرياض

أطاح رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بثلاثة لصوص متورطين بسرقة سيارة مواطن بداخلها زوجته.

وأعلن الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له اليوم (الأربعاء) بأن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض رصدت بلاغ لأحد المواطنين, مفاده تعرض مركبته للسرقة أثناء وقوفها في وضعية التشغيل أمام احد المحلات التجارية بداخلها زوجته, والتي تمكنت من مغادرتها أثناء مباشرة الجناة للسرقة, ولم تصب بأي اذى.

وأبان الميمان بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي باشرت العمل لكشف هوية الجناة, وتكللت الجهود المبذولة من تحديد هوية ثلاثة متهمين سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر, وأشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف تلك الحادثة, وتم القبض عليهم تباعاً من خلال كمائن محكمة.

وبسماع أقوالهم مبدئيا أقروا بما نسب إليهم, وقاموا بالدلالة على مكان إخفاء المركبة، حيث عثر عليها متوقفة بالقرب من إسكان طريق الخرج، مؤكدا بأنه تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

وقال إن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك، فهي تحذر عموم المواطن والمقيمين من مغبة ترك مركباتهم في وضعية التشغيل لأي سبب من الأسباب، بما يعرض سلامتهم وسلامة مرافقيهم وممتلكاتهم للخطر والتلف.

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