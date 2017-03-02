 فريق سعودي يطلق أول منصة تعليمية لـ 13 مليون طفل لاجئ عربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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فريق سعودي يطلق أول منصة تعليمية لـ 13 مليون طفل لاجئ عربي

فريق سعودي يطلق أول منصة تعليمية لـ 13 مليون طفل لاجئ عربي
المناطق - الرياض

في بادرة انسانية متميزة و جديدة من نوعها أسس فريق سعودي متخصص في التعليم و التدريب التقني، أول منصة تعليمية تستهدف 13 مليون طفل لاجئ في عدد من الدول العربية، و ذلك عن طريق التعليم و التدريب و التثقيف عن بعد.

وتأتي هذه المنصة التعليمية برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ( الكسو )، و قد أطلق على المنصة الجديدة ” منصة ألكسو التعليمية ” حيث سيتم إنتاج مواد تعليمية و إرشادية و تدريبية خاصة لتعليم الأطفال.

ويعد الهدف المرجو من اطلاق هذه المنصة وفقا لما أوضحه قائد الفريق التقني المشرف على تأسيس و إدارة المنصة المهندس زهير أزهر، هو تحقيق التنمية الإنسانية وفق استراتيجية، تعليمية، و تدريبية، طموحة تستهدف العالمين العربي والإسلامي، و العمل على إيجاد فرص تنموية جديدة من خلال تشجيع القطاع في عقد شراكات قادرة على النهوض بالأنشطة و المجالات التي تقدم بشكل احترافي.

يُذكر أن الفريق سيسهم في إنشاء و تجهيز أستديو رقمي لإنتاج المواد التعليمية التفاعلية و الدروس العلمية بأساليب تربوية و بلغة تعليمية سهلة و ذلك بمقر المنظمة في تونس.

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