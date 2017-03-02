 علاج جديد لحالات السرطان الميؤوس منها وفشل علاجها بالكيماوي والإشعاع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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علاج جديد لحالات السرطان الميؤوس منها وفشل علاجها بالكيماوي والإشعاع

علاج جديد لحالات السرطان الميؤوس منها وفشل علاجها بالكيماوي والإشعاع
المناطق - الرياض

كشفت شركة أمريكية عن علاج جيني جديد تقول إنه يشفي حالات السرطان المتأخرة، التي فشل علاجها بالكيماوي والإشعاع، ويعمل على تنشيط الجهاز المناعي لجسم المريض، وشفي ثلث من خضعوا لتجربته من مرضى حالات سرطان ليمفاوي، كونه يعتمد طريقة العلاج الجديدة كار-تي CAR-T.

ونشرت شركة «كايت فارما» نتائج تجربة العلاج على مدى ستة أشهر، إذ شفي بشكل كامل 36 مريضا من بين 101 مريض خضعوا للعلاج، بينما تراجع الورم في 10 مرضى آخرين.

وتعتمد عملية العلاج على استخلاص الخلايا المناعية (T-cells) من دم المريض ثم هندستها وراثيا في المعمل لتتعامل بشكل أفضل مع الخلايا السرطانية.

لكن الأضرار الجانبية لتلك الطريقة العلاجية غير معروفة بعد، وإن كان الباحثون يقولون إن من تستخدم معهم ليس لديهم فرصة أفضل، إذ غالبا ما يكونون استنفدوا كل طرق العلاج وأصبحوا على حافة الموت.

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