 شاهد.. باكستانيان عاشقان فرقهما أهلهما 75 عاما فتزوجا في التسعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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شاهد.. باكستانيان عاشقان فرقهما أهلهما 75 عاما فتزوجا في التسعين

شاهد.. باكستانيان عاشقان فرقهما أهلهما 75 عاما فتزوجا في التسعين
المناطق - وكالات

تحقق حلم الباكستانيين غلام فريد وحياته بي بي بأن يجمعَهما عش الزوجية تحت سقف واحد، بعد أن تعاهدا على العيش معاً قبل خمسة وسبعين عاماً، عندما رفضت عائلة حياته بي بي طلب فريد الزواج منها.

بعدها تزوج كل من فريد وحياته شريك حياة آخر، نزولاً عند رغبة والديهما، مضت الأيام والسنون وأصبح لفريد زوجة وأولاد وأحفاد وكذا حياته، إلا أن المنية وافت كلا من زوجة فريد وزوج حياته، ليعودا مرة أخرى بعد كل هذه السنوات.

بعد وفاة زوجها وزوجة فريد ووالديهما، تقدم فريد للزواج منها مرة أخرى عبر وكلاء لأحد أبنائها، في البداية كان هناك من رفض الفكرة وتحفظ على الزواج، لكن مع مرور الوقت تفهموا رغبة العاشقين وتقبلوا فكرة زواجهما.

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