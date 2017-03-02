 مدني الشبحة يحتفل بيوم الدفاع المدني يد بيد ضد المخاطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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مدني الشبحة يحتفل بيوم الدفاع المدني يد بيد ضد المخاطر

مدني الشبحة يحتفل بيوم الدفاع المدني يد بيد ضد المخاطر
المناطق_ فايز السميري

بحضور رئيس مركز الشبحة ونائب رئيس بلدية الشبحة وبمشاركة مدراء مدارس الشبحة ومدرسة زيد بن ثابت بالسهلة تم تفعيل برنامج الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار( يد بيد ضد المخاطر )  ومشاركة بعض طلاب المدارس وذلك  بزيارة مركز الدفاع المدني بالشبحة . وكان في الإستقبال  في مقر مركز الدفاع المدني بالشبحة رقيب سليمان شديد الفايدي وأفراد الفرقة المناوبة وتم التجول داخل المركز واستمع الجميع وتحديداالفئة المستهدفة من الطلاب الحاضرين الي الشرح المقدم عن أجهزة الدفاع المدني ودور الدفاع المدني وطبيعة عملة وتوضيح وسائل الأمن والسلامة وبعض التصرفات الخاطئة التي يجهلها بعص افراد المجتمع أثناء الحوادث والحرائق

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