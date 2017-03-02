مسؤول أمريكي يؤكد حرص بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمنى ودعمه للشرعية

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر حرص حكومة بلاده على إنهاء معاناة ‏الشعب اليمني الذي يتعرض لصنوف من الإنتهاكات تقوم بها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح ‏الإنقلابية في المناطق الواقعة تحت نفوذها.‏

وقال السفير خلال لقائه محافظي محافظتي حجه وذمار اليمنيتين الليلة الماضية في مدينة ‏الرياض، إن الحكومة الأمريكية تقف مع الشعب اليمني وتعمل على إنهاء معاناته من خلال دعم ‏الشرعية وتحقيق السلام عبر تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ‏وقرارات الشرعية الدولية.‏

من جهتهما دعا المحافظين اليمنيين خلال اللقاء الولايات المتحدة إلى الإسهام الفاعل في عملية ‏الإغاثة الإنسانية خاصة في مديرية عتمة التابعة لذمار والتي تفرض عليها المليشيات حصارا ‏خانقا منذ بدئها العملية العسكرية قبل نصف شهر ومنعها وصول المساعدات الإنسانية الى ‏السكان فيها، إضافة إلى تقديم المساعدات والإغاثة للسكان في المناطق الساحلية ومحافظة حجة ‏التي هجرت المليشيات سكانها من منازلهم تحت تهديد السلاح.‏

واستعرض المحافظين وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – الأوضاع المأساوية التي ‏يعاني منها السكان في حجة وذمار جراء أعمال مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية التي تقوم ‏بتجنيد للأطفال دون علم عائلاتهم وقصفها وتفجيرها لمنازل السكان وتهجيرهم من مناطقهم ‏بالقوة ونهب ممتلكاتهم.‏