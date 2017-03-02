 مسؤول أمريكي يؤكد حرص بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمنى ودعمه للشرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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مسؤول أمريكي يؤكد حرص بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمنى ودعمه للشرعية

مسؤول أمريكي يؤكد حرص بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمنى ودعمه للشرعية
المناطق_واس

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر حرص حكومة بلاده على إنهاء معاناة ‏الشعب اليمني الذي يتعرض لصنوف من الإنتهاكات تقوم بها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح ‏الإنقلابية في المناطق الواقعة تحت نفوذها.‏
وقال السفير خلال لقائه محافظي محافظتي حجه وذمار اليمنيتين الليلة الماضية في مدينة ‏الرياض، إن الحكومة الأمريكية تقف مع الشعب اليمني وتعمل على إنهاء معاناته من خلال دعم ‏الشرعية وتحقيق السلام عبر تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ‏وقرارات الشرعية الدولية.‏
من جهتهما دعا المحافظين اليمنيين خلال اللقاء الولايات المتحدة إلى الإسهام الفاعل في عملية ‏الإغاثة الإنسانية خاصة في مديرية عتمة التابعة لذمار والتي تفرض عليها المليشيات حصارا ‏خانقا منذ بدئها العملية العسكرية قبل نصف شهر ومنعها وصول المساعدات الإنسانية الى ‏السكان فيها، إضافة إلى تقديم المساعدات والإغاثة للسكان في المناطق الساحلية ومحافظة حجة ‏التي هجرت المليشيات سكانها من منازلهم تحت تهديد السلاح.‏
واستعرض المحافظين وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – الأوضاع المأساوية التي ‏يعاني منها السكان في حجة وذمار جراء أعمال مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية التي تقوم ‏بتجنيد للأطفال دون علم عائلاتهم وقصفها وتفجيرها لمنازل السكان وتهجيرهم من مناطقهم ‏بالقوة ونهب ممتلكاتهم.‏

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