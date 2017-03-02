أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر حرص حكومة بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمني الذي يتعرض لصنوف من الإنتهاكات تقوم بها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية في المناطق الواقعة تحت نفوذها.
وقال السفير خلال لقائه محافظي محافظتي حجه وذمار اليمنيتين الليلة الماضية في مدينة الرياض، إن الحكومة الأمريكية تقف مع الشعب اليمني وتعمل على إنهاء معاناته من خلال دعم الشرعية وتحقيق السلام عبر تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية.
من جهتهما دعا المحافظين اليمنيين خلال اللقاء الولايات المتحدة إلى الإسهام الفاعل في عملية الإغاثة الإنسانية خاصة في مديرية عتمة التابعة لذمار والتي تفرض عليها المليشيات حصارا خانقا منذ بدئها العملية العسكرية قبل نصف شهر ومنعها وصول المساعدات الإنسانية الى السكان فيها، إضافة إلى تقديم المساعدات والإغاثة للسكان في المناطق الساحلية ومحافظة حجة التي هجرت المليشيات سكانها من منازلهم تحت تهديد السلاح.
واستعرض المحافظين وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – الأوضاع المأساوية التي يعاني منها السكان في حجة وذمار جراء أعمال مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية التي تقوم بتجنيد للأطفال دون علم عائلاتهم وقصفها وتفجيرها لمنازل السكان وتهجيرهم من مناطقهم بالقوة ونهب ممتلكاتهم.
مسؤول أمريكي يؤكد حرص بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمنى ودعمه للشرعية
أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر حرص حكومة بلاده على إنهاء معاناة الشعب اليمني الذي يتعرض لصنوف من الإنتهاكات تقوم بها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية في المناطق الواقعة تحت نفوذها.
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