 السديس يكشف قرب إطلاق فضائية وجامعة ” الحرمين “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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السديس يكشف قرب إطلاق فضائية وجامعة ” الحرمين “

السديس يكشف قرب إطلاق فضائية وجامعة ” الحرمين “
المناطق_مكة

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ د. عبدالرحمن السديس عن قرب إطلاق فضائية ” الحرمين ” عقب استكمال الدراسة بين الرئاسة ووزارة الثقافة والإعلام , لتكون ثالثة القناتين ” القرآن والسنة ” , كما كشف عن قرب تحويل معهد وكلية الحرم إلى جامعة إسلامية تنبثق من الحرمين الشريفين حرصا من ولاة الأمر – حفظهم الله – على الرسالة العلمية لهما , مشيرا إلى حرص المليك – أيده الله – على إيصال رسالة الإسلام – من خلال ما يعرض في المسجد الحرام والمسجد النبوي – إلى جميع أصقاع العالم وذلك من خلال مشروعات متعددة ومتنوعة من بينها مشروع الترجمة , جاء ذلك ردا على مداخلات حضور ديوانية ” الجهود العلمية المباركة في الحرمين الشريفين .. الإنجازات والآمال ” والتي نظمها وقف تعظيم الوحيين بقاعة الملك سعود بالجامعة الإسلامية , حيث استعرض الشيخ السديس جانبا من جهود القيادة واهتمامها وعنايتها بالمسجدين المباركين ورسالة المحبة والسلام التي لا تقتصر على المسلمين بل تمتد إلى العالم بأسره.

وفي كلمة له نوه مدير عام وقف تعظيم الوحيين د. عماد حافظ بالجهود العلمية المباركة في الحرمين والتي عم نفعها المسلمين جميعا وطلاب العلم خصوصا والراغبين في تلقي العلم الشرعي ، مشيداً بعناية القيادة الحكيمة بمقدسات المسلمين وحرصها على كل ما ينفع الأمة، واستعرض وكيل الرئيس العام د. علي العبيد الجهود العلمية من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي والدروس العلمية و كذلك المعهدين والكليتين في الحرمين الشريفين.

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