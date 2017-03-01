انطلاق منتدى الطفولة والإعلام المعاصر بجامعة نورة.. اليوم

تنطلق اليوم الخميس فعاليات منتدى الطفولة والإعلام المعاصر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك لثلاثة أيام متتالية بمركز المؤتمرات بالجامعة، ويتضمن المنتدى العديد من الجلسات الهامة في مجال الإعلام والطفولة، حيث يستهل المنتدى أولى جلساته بكلمة لمعالي وزير التعليم ويليها كلمة معالي مديرة الجامعة، ثم الكلمة الافتتاحية لمعالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، ويطرح المنتدى العديد من القضايا في جلساته من بينها جلسة حول الطفل والإعلام يلقيها صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، يليها محاضرة تتناول الإعلام وصحة الطفل ونموه يقدمها Dr. Joshua Sparrow من كلية الطب بجامعة هارفارد، يلي ذلك جلسة حوارية حول الأمن الفكري وتعزيز الهوية الوطنية في إعلام الطفل، والتأثيرات الإيجابية والسلبية لوسائل الإعلام على الطفل الدكتورة عزيزة المانع، والدكتور فهد الغفيلي، وعميدة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة د. جميلة اللعبون، وفي الجلسة الخامسة يناقش المنتدى التأثيرات الإيجابية والسلبية لوسائل الإعلام على الطفل مع د.لميس سليم، وDr.Natascha Grandall، وDr.Nicole Seymour ويُختتم المنتدى بجلسة تتناول نماذج ناجحة في إعلام الطفل، حيث تستضيف الجلسة كايرو عرفات لعرض تجربة برنامج (افتح يا سمسم) وسمو الأميرة الدكتورة سارة بنت فيصل بن بندر آل سعود لعرض تجربة (Anamil tech)، ومخرج فيلم بلال الأستاذ أيمن جمال مع عرض مصاحب للفيلم أثناء الجلسة. ويقام على هامش المنتدى معرض (مرناة) الثقافي وعدد من الفعاليات المصاحبة حيث سيتم تقديم 45 ورشة تدريبية طوال فترة المنتدى، إضافة إلى حضانة للأطفال، وألعاب رائعة من شركة أحاجي لابتكار الألغاز وحلها مع الأطفال الزوار لتحقيق المتعة المرتبطة بالمعرفة، بالإضافة لتواجد عربات الأطعمة المتنقلة، ليكون يوماً عائلياً مفعم بالمعرفة والإبهار والترفيه لجميع أفراد العائلة، ويشارك في المنتدى عدد من صناع القرار وممثلو الوزارات المعنية، والمتخصصين بالطفولة والإعلام بالمنتدى؛ ولمزيد من المعلومات والتسجيل في المنتدى يرجى زيارة الرابط:

http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/childhood/Pages/About/about.

الشيخة مي آل خليفة

د.أحمد العيسى