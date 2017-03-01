 سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة والرياض والشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة والرياض والشرقية

سحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة والرياض والشرقية
المناطق_المدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليوم الخميس أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مكة المكرمة و المدينة المنورة تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة القصيم. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق المملكة خاصة الجنوبية منها.

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