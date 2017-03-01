 عقوبات مالية على 38منشأة تجارية في تبوك..وإيقاف 18 عاملاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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عقوبات مالية على 38منشأة تجارية في تبوك..وإيقاف 18 عاملاً

عقوبات مالية على 38منشأة تجارية في تبوك..وإيقاف 18 عاملاً
المناطق_تبوك

فرضت أمانة منطقة تبوك غرامات مالية بقيمة 24300 ألف ريال بحق 38 منشأة تجارية مخالفة لاشتراطات صحة البيئة وأوقفت 18 عاملاً بدون شهادات صحية.

وأكد وكيل الأمين للخدمات م. إبراهيم الغبان بأن إدارة الرقابة الصحية في الأمانة قامت بجولات رقابية مكثفة على خلال الأسبوع الماضي شملت ما يزيد على 60 منشأة تجارية خاضعة لاشتراطات صحة البيئة تم خلالها مصادرة 360 كجم مأكولات مكشوفة وباردة ومصادرة 240 كجم من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية إضافة إلى مصادرة 75 طبلية خشبية تالفة.

وبين الغبان بأنه وخلال الجولات تم ضبط 18 عاملاً لا يحملون شهادات صحية، حيث تم إيقافهم عن العمل لحين إصدار شهادات صحية لهم كما تم فرض غرامات مالية بلغت 24300 ألف ريال بحق جميع المنشآت المخالفة.

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