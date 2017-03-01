بتوجيه أمير مكة ولتخفيف الضغط على صالات السفر.. إنشاء مركز لتسليم أمتعة المسافرين خارج مطار المؤسس

بمشاركة مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، وقعت الخطوط الجوية العربية السعودية مؤخرا عقد تنفيذ وانشاء مركز لخدمات تسليم الامتعة وانهاء اجراءات السفر في مدينة جدة على ان يتم الانتهاء من بناءه خلال 5 اشهر من الان .

ويهدف المركز الذي حدد موقع انشاءه في حي الروضة على شارع الامير سعود الفيصل الى التسهيل على سكان مدينة جدة وزوارها وخاصة الحجاج والمعتمرين وتيسير حركة مغادرتهم وسفرهم من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتسليم امتعتهم وانهاء اجراءات سفرهم خارج منطقة المطار قبل وقت كافي من السفر، اضافة الى ان هذا المشروع سلعب دورا كبيرا وهاما في تخفيف الضغط على المطار وخاصة في اوقات المواسم.

ويأتي ذلك عقب اجتماعات عقدت بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل بين الخطوط الجوية العربية السعودية ومركز التكامل التنموي في الامارة لبحث امكانية انشاء هذا المشروع على غرار ماتم انشاؤة في مدينة الرياض.

واوضح الدكتور محمد القحطاني المستشار القانوني ومساعد مدير مركز التكامل التنموي في امارة مكة المكرمة “ان الخطوط السعودية واستجابة لتوجيه امير منطقة مكة المكرمة بادرت بتوقيع اتفاقية مع مقاول لانشاء مبنى على مساحة 2000 متر مربع لانهاء اجراءات السفر وخدمات تسليم الامتعة”.

واضاف “سيتمكن المسافر سواء كان زائرا او حاجا او معتمرا عند انتهاء المشروع من تسليم حقائبة في وقت مبكر وانهاء كل اجراءات سفره مما سيخفف العبء على المطارات وعلى المسافرين ايضا وخاصة اوقات الذروة والتي عادة ماتشهد ضغطا وازدحاما كبيرا “.

وتابع ” تعتبر مدينة جدة من اكثر المدن التي تشهد اقبالا في الايام العادية ويتضاعف ذلك في اوقات الذروة وخاصة المواسم الدينية الحج ورمضان والاجازات مما يزيد من الحاجة لمثل هذا المشاريع التي تسهم بشكل كبير في التخفيف على المواطنين والمقيمين”.

ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه مطار جدة الجديد من الانتهاء وهو ماسيرفع ارقام واعداد المسافرين، في حين اشارات خر احصائية أعلنتها إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ان العام المنصرم شهد أكبر حركة نقل جوية يشهدها المطار منذ إنشائه، حيث بلغ حجم حركة المسافرين ما يقارب 31 مليون مسافر بزيادة مليون مسافر تقريباً مقارنة بعام 2015، وبواقع 30.093.747 مسافراً.