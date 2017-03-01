مدرسة في عسير تحتفل بطالبة كويتية في اليوم الوطني لبلادها

وكانت المدرسة ممثلة في قائدتها الأستاذة منى شائع ، وعدد من المعلمات خصصن هذا الاحتفال للطالبة الكويتية شهد الشمري التي تجلس على مقاعد الدراسة في المدرسة ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في نفسها، التي ثمنت بدورها هذه اللفتة التربوية الكريمة ، مؤكدة على أن هذا يؤكد أن الكويت والمملكة وطن واحد وشعب واحد .

وثمنت قائدة المدرسة دور المعلمات اللاتي قمن على تنظيم الاحتفال بالطالبة ، وهن : غادة آل صايل ، وزينب الشهراني ، وعزة صديق ، وآمال الشهري، مشيرة إلى أن المدرسة تؤمن بأن دورها يتجاوز حدود المنهج الدراسي وتقديم المعلومة والمهارة فحسب ، ليصل إلى عمق تربوي أكبر يلامس احتياجات الطالبات ويراعي الجوانب النفسية لهن