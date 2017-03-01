 مدرسة في عسير تحتفل بطالبة كويتية في اليوم الوطني لبلادها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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مدرسة في عسير تحتفل بطالبة كويتية في اليوم الوطني لبلادها

مدرسة في عسير تحتفل بطالبة كويتية في اليوم الوطني لبلادها
المناطق_عسير

أقامت المتوسطة الثالثة للبنات بأبها احتفالا خاصا بإحدى طالباتها من الجنسية الكويتية ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقية ، في صورة تعكس استشعار المدرسة لدورها التربوي والمجتمعي ، في رعاية الطالبات ودعمهن بطرق تربوية متنوعة .

وكانت المدرسة ممثلة في قائدتها الأستاذة منى شائع ، وعدد من المعلمات خصصن هذا الاحتفال للطالبة الكويتية شهد الشمري  التي تجلس على مقاعد الدراسة في المدرسة ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في نفسها، التي ثمنت بدورها هذه اللفتة التربوية الكريمة ، مؤكدة على أن هذا يؤكد أن   الكويت والمملكة   وطن واحد وشعب واحد .

وثمنت قائدة المدرسة دور المعلمات اللاتي قمن على تنظيم الاحتفال بالطالبة ، وهن   : غادة آل صايل ، وزينب الشهراني ، وعزة صديق ، وآمال الشهري، مشيرة إلى أن المدرسة تؤمن بأن دورها يتجاوز حدود المنهج الدراسي وتقديم المعلومة والمهارة فحسب ، ليصل إلى عمق تربوي أكبر يلامس احتياجات الطالبات ويراعي الجوانب النفسية لهن

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