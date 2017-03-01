 مدير جامعة الملك خالد يستقبل السفير الأسترالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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مدير جامعة الملك خالد يستقبل السفير الأسترالي

مدير جامعة الملك خالد يستقبل السفير الأسترالي
المناطق_أبها

استقبل معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس بمكتبه، السفير الأسترالي  الدكتور رالف كينج.

وفي بداية اللقاء، رحب مدير الجامعة بالسفير الأسترالي مثمناً له هذه الزيارة، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض كافة الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الثقافي والعلمي والبحثي ما بين الجامعة والجامعات الاسترالية.

من جهته، أثنى الدكتور رالف كينج على ما رآه في الجامعة من منشآت، ورؤية استراتيجية، وذلك من خلال حديثه مع مدير الجامعة حول استراتيجية الجامعة ورؤيتها المستقبلية، ومواكبتها للتطور العلمي.

 

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