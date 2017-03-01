 كلية الطب بجامعة الملك خالد تشارك الأطفال المعوقين أسبوع الشجرة وتهديهم وتجرب الكرسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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كلية الطب بجامعة الملك خالد تشارك الأطفال المعوقين أسبوع الشجرة وتهديهم وتجرب الكرسي

كلية الطب بجامعة الملك خالد تشارك الأطفال المعوقين أسبوع الشجرة وتهديهم وتجرب الكرسي
المناطق - عسير
زار  فريق من كلية الطب بجامعة الملك خالد برئاسة استشاري الجلدية الدكتور يحي العرقوبي اليوم مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير ؛  وكان في استقبالهم مدير المركز عبدالله المحسني ومنسوبي المركز حيث تجولوا خلال الزيارة في القسم التعليمي ، وقاموا بالسلام على الأطفال ، وتقديم هدايا قيمة لهم ، كما شارك الزوار الأطفال المعوقين في حفل مناسبة أسبوع الشجرة ، والذي أقيم بالقاعة الداخلية ، وتضمن عرض أركان تعريفية بالأشجار ، و أنواعها وأهميتها ، هذا وقد اطلع الزوار على العيادات الطبية والعلاجية ، والمسبح الطبي من بينها عيادة طب الأسنان التي تقوم الجامعة ممثلة في كلية الطب بتشغيلها ، ثم اجتمع مدير المركز بالعرقوبي وبحثا خلال الاجتماع بنود الاتفاقية المبرمة سابقاً مع المركز وامكانية إضافة بنود جديدة تصب في مصلحة الأطفال المعوقين.
 بعد ذلك قام العرقوبي والطلاب المرافقين بتجربة برنامج الكرسي الذي يعد ضمن البرامج المجدولة في برنامج زيارات المركز  ، وفي ختام الزيارة قدم العرقوبي درعاً تذكارياً لمدير المركز تقديراً للجهود التي يقدمها المركز في خدمة الأطفال المعوقين بالمنطقة .

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