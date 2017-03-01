الأمير متعب بن عبدالله يزور اللواء الثاني بالغربية.. ويدشن المرحلة الثانية لمشروع مجمع الحرس بجدة

زار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني اليوم، لواء الأمن الخاص الثاني بالقطاع الغربي. وكان في استقباله الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، والأمير محمد بن منصور بن جلوي وكيل الحرس الوطني المساعد بالقطاع الغربي، ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد الناهض، ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن مانع ابا العلا، وقائد لواء الأمن الخاص الثاني اللواء سلطان ابا العلا.

وألقى قائد اللواء كلمة رحب فيها بوزير الحرس الوطني، عاداً تواجده بين أفراد وضباط اللواء دعما وسندا لجميع المنسوبين، مشيرا إلى أن لواء الأمن الخاص الثاني يقوم بمهام أمنية ضمن الواجبات المناطة به في إطار المشاركة الفعالة لحفظ أمن الوطن وحماية مقدراته ومكتسباته، معبرا عن اعتزازه بمشاركة عناصر من لواء الأمن الخاص الثاني في الحد الجنوبي مع زملائهم من قوات الحرس الوطني ومختلف القطاعات العسكرية التي تذود عن الوطن بالغالي والنفيس.

عقب ذلك ألقى الأمير متعب بن عبدالله كلمة نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية لمنسوبي اللواء، معربا عن سعادته بما شاهده من فرضيات أمنية لمنسوبي اللواء على المستوى الجماعي التي تعكس المستوى الرفيع الذي وصل إليه اللواء والجاهزية العالية التي يتمتع بها ومكنتهم من أداء أدواره الأمنية والدفاعية على أكمل وجه سواء ما يتعلق بما يسند للواء من مهام أمنية في موسم الحج ضمن القطاعات العسكرية الأخرى أو الواجبات الأمنية الأخرى.

ورعى الأمير متعب، من جانب آخر حفل تدشين المرحلة الثانية لمشروع مجمع الحرس الوطني بالقطاع الغربي، واستمع إلى إيجاز قدمه مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن مانع ابا العلا عن مهام وواجبات الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وذلك في سبيل إيجاد بيئة عمل فاعلة ومنتجة في كل ما يسند إليها من مهام وما تقوم به من واجبات.

بعدها انتقل الأمير متعب إلى القاعة الرئيسية في المجمع، حيث ألقى مدير عام الشؤون الفنية بالقطاع الغربي اللواء مهندس سامي الحكمي كلمة رحب خلالها بسموه، مشيراً إلى أن هذا المجمع وما يحتويه من مبان ومرافق متكاملة بطراز معماري فريد يعد أحد المنجزات الهامة والحضارية لوزارة الحرس الوطني ، لافتا الانتباه إلى أن المرحلة الأولى من المشروع افتتحت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – عام 1419 هـ وتبلغ مساحتها ( 100 ألف متر مربع ) فيما تبلغ مساحة المشروع في مرحلته الثانية ( 80 ألف متر مربع ) ليصبح أجمالي المرحلتين ( 180 ألف متر مربع ).

وألقى وزير الحرس الوطني كلمة نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، الذي يحرص كل الحرص على أبنائه العسكريين من كل القطاعات ويوليهم كل اهتمامه ورعايته .

وعبر عن سعادته خلال لقاءه منسوبي القطاع الغربي في إطار تعميق التواصل وتعزيز روح الأسرة الواحدة، وتلمس احتياجاتهم، معربا عن سعادته كذلك بتدشين المرحلة الثانية من مشروع مجمع الوزارة بالقطاع الغربي بمحافظة جده ، مؤكداً أن كل المرافق التي جرى تدشينها أو التي دشنت في السابق تهدف إلى التكامل في العمل وتأمين جميع ما يحتاجه المنسوبين من مدنيين وعسكريين لأداء أعمالهم والمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه. وأشاد الأمير متعب بن عبدالله بالأدوار المتميزة التي يؤديها منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الغربي والأعمال المشرفة التي يقومون بها بموسم الحج سواء في الجانب الأمني أو الصحي أو التوعوي الإرشادي.

وكرم الأمير متعب الطالب ميسر معتوق الذي حالت ظروف والده الصحية دون مشاركته في حفل تخرج دفعته من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ، كما كرم الدكتور معتوق بن قاسم كرامي والد الطالب. ثم قدم وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي هدية تذكارية لسمو الأمير متعب بن عبدالله بهذه المناسبة.