التحالف: مقتل معظم المقربين من زعيم داعش

توقع قائد التحالف العسكري الدولي، الجنرال ستيفان تاونسند، أن يزداد القتال “شدة” و”صعوبة” كلما تقدمت القوات العراقية في أحياء الجانب الأيمن لمدينة الموصل .

وقال تاونسند إن ما بين 12 إلى 15 ألف متطرف يتواجدون حالياً في العراق و سوريا .

وأضاف، في مؤتمر بالفيديو من العراق، أن الهرم القيادي للمتطرفين تلقى ضربات شديدة، مشيراً إلى أن كل المقربين تقريباً من زعيم تنظيم داعش ، أبو بكر البغدادي ، قتلوا خلال الأشهر التسعة الأخيرة. كما اعتبر أنه من الصعب توقع انهيار معنوي مفاجئ لعناصر التنظيم في الموصل.