 التحالف: مقتل معظم المقربين من زعيم داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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التحالف: مقتل معظم المقربين من زعيم داعش

التحالف: مقتل معظم المقربين من زعيم داعش
المناطق - وكالات

توقع قائد التحالف العسكري الدولي، الجنرال ستيفان تاونسند، أن يزداد القتال “شدة” و”صعوبة” كلما تقدمت القوات العراقية في أحياء الجانب الأيمن لمدينة الموصل .

وقال تاونسند إن ما بين 12 إلى 15 ألف متطرف يتواجدون حالياً في العراق و سوريا .

وأضاف، في مؤتمر بالفيديو من العراق، أن الهرم القيادي للمتطرفين تلقى ضربات شديدة، مشيراً إلى أن كل المقربين تقريباً من زعيم تنظيم داعش ، أبو بكر  البغدادي ، قتلوا خلال الأشهر التسعة الأخيرة. كما اعتبر أنه من الصعب توقع انهيار معنوي مفاجئ لعناصر التنظيم في الموصل.

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