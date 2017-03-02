فنون بيشة تناقش برامج وخطط تواكب رؤية 2030

بيناقش أعضاء فرع جمعية الثقافة والفنون في بيشة مساء أمس عدد من البرامج والأنشطة لهذا العام والتي تواكب رؤية السعودية 2030 وفق خطة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.

وأكد مدير الفرع “سياف آل خشيل” أن أعضاء الفرع يسعون لتحقيق رسالة الثقافة والفنون، في إنتاج الثقافة ورعايتها وشغل أوقات فراغ الشباب بما يفيد من العروض المسرحية والفنية والفلكلورات الشعبية والدورات والبرامج والمعارض والملتقيات الثقافية، لإيجاد تجمع فني ينظم الحركة الفنية والثقافية ويساعد على نضوجها الكامل لتستطيع تلبية رغبات جميع المواهب في المحافظة والمهتمين بهذا المجال، وخلق حركة فنية معاصرة تواكب رؤية السعودية 2030 .

من جهته أبان مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالفرع “قباس الفهد” أن مشرفي اللجان حريصين على وضع البرامج التي تساهم في تفعيل الحراك الفني والثقافي، مشيراً إلى أن مدير الفرع وجه بتفعيل الجانب النسائي بالجمعية للمساهمة في تنمية المواهب النسائية واستقطاب الفتيات المتميزات في جميع المجالات التي يقدمها فرع الجمعية للمجتمع، إضافة إلى أهمية تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات في المحافظة واستثمار ما هو قائم منها لإفادة الجميع.