تعليم مكة يستقبل الوفد الوزاري من وكالة التعليم الأهلي والأجنبي مع عدد من الوفود من إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة.

استقبلت الإدارة العامة للتعليم ممثلةً في مكتب التعليم الأهلي والأجنبي الوفد الوزاري من وكالة التعليم الأهلي بالرياض مع عدد من الوفود من إدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ( الرياض -نجران -جيزان -المدينة -عسير- حائل) وذلك في يوم الخميس الموافق ٣ /٦ /١٤٣٨هـ. وذلك تحت إشراف مساعدة مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي سارة عبدالخالق الحربي وبحضور مشرفة العموم بعلاقات المستثمرين بوكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم الأستاذة عفاف العكرش ورئسية وحدة القضايا بمنطقة الرياض الأستاذة حنان العمري ومشرفة التعليم الأجنبي بمنطقة المدينة المنورة منى الحادي ومشرفة التعليم الأهلي بمنطقة نجران الأستاذة صباح الدكتور ومشرفة التعليم الأهلي بمنطقة جيزان الأستاذة مطرة السبيعي.

وذلك بهدف نقل تجارب مكتب التعليم الأهلي الإشرافية و الإدارية من خلال تنظيم زيارات للمدارس ومعاهد ومراكز التدريب وتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمنجزات والاطلاع على أبرز المعوقات والتحديات وكيفية التغلب عليها .

هذا وقد استعرضت كل إدارة من إدارات مكتب التعليم الأهلي-إدارة التمكين والتميز ،إدارة خدمات المستفيدين ، إدارة المدارس الأهلية ، إدارة المدارس الأجنبية والبرامج الدولية ،إدارة المعاهد ومراكز التدريب – تجربتها ومبادراتها والمنجزات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

فيما عرضت إدارة التمكين والتميز برنامج منجزاتي سر تميزي والبرامج والمشاريع والمبادرات ومطبوع إرشادي واستعرضت مهام وحدات إدارة التمكين والتميز وخطتها التطويرية لسد الفجوات من خلال الاستمارات التشخيصية للبيئة الصفية في المدارس وتطوير برنامج أوتوبلاي وموقع سحابي الذي يضم كل المنجزات و الأعمال الإدارية والخطة التشغيلية وخطة الأولويات والملفات الإدارية .

فيما قدمت إدارة التعليم الأهلي (المكون الإداري والوحدات والموافقات التعليمية والمواد الإثرائية والدليل الإرشادي لنظام نور)

ومن جهتها عرضت إدارة خدمات المستفيدين جهاز لقياس رضا المستفيد ومكتبة إلكترونية قيد الإنشاء وخطط المستثمرين والمستثمرات للانتقال إلى مباني تعليمية ،

وتم كذلك مناقشة استمارات تقييم المباني وملفات التراخيص والإحالات .

أما إدارة المدارس الأهلية والأجنبية فقد قدمت برنامج تنوير والكتيب الإرشادي لأعمال الاختبارات للمدرس الأجنبية والدليل الإرشادي والتنظيمي للمدارس الأجنبية و البرامج الدولية ودليل عمليات المدارس الأجنبية.

وأخيراً استعرضت إدارة المعاهد والمراكز البوابة المتكاملة الإلكترونية للمعاهد والمراكز التدريبية والتى تشمل (اعتماد الدورات والموافقة على إقامة الدورات التدريبية وموافقات المدربين والمدربات وتصديق الشهادات).