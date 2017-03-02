دشنها مستشار أمير مكة تحت شعار “كيف نكون قدوة”.. صحة جدة تتحرك لفحص 5 آلاف موظف حكومي

دشن أمس مستشار امير منطقة مكة المكرمة معالي الدكتور سعد بن محمد مارق المبادرة التوعوية والتثقيفية “صحتك تهمنا” التي اطلقتها الشئون الصحية في جدة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي وتحت شعار”كيف نكون قدوة” والتي تستهدف فحص 5 الاف موظف حكومي في مختلف القطاعات في جدة وبدءتها بالكشف على نحو 200 موظف في امارة منطقة مكة المكرمة في مقر مكتب امير منطقة مكة المكرمة في جدة و300 موظف في مبنى صحة جدة .

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج مشاركة من الشئون الصحية في جدة في مشروع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” الذي اطلقه مستشار خادم الحرمين اميرمنطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل حيث تعتزم الشئون الصحية من خلال هذه المبادرة التي اطلقتها ان تقوم بفحص موظفي عدد من القطاعات الحكومية وتهدف الى تكريس اهتمام القطاعات بصحة موظفيها ليكون كل قطاع قدوة في عنايته بصحة موظفية.

واوضحت الدكتورة منا شمس مدير التوعية الصحية بصحة جدة “إن فريق العمل في الحملة كان قد نفذ البرنامج في اليومين الماضيين بمبنى مديرية الشؤون الصحية واستفاد منه أكثر من 300 موظف من منسوبي صحة جدة”.

واضافت “إن هذه الحملة حققت الكثير من الأهداف التي تطمح صحة جدة إلى تحقيقها والتي من أهمها إيجاد القدوة في بيئة العمل للموظف من خلال اهتمام مقر عمله بصحته وجعله نموذجاً وقدوة لأسرته في المنزل ومجتمعه المحيط به بالإضافة إلى تحقيق هدف توفير الرعاية الصحية المستمرة وخلق ثقافة المتابعة الصحية الدائمة لدى الفرد مما ينعكس على مستوى الرعاية الصحية والوعي الصحي”.

وأكدت مدير التوعية الصحية بصحة جدة “أن الحملة كشفت للمستفيدين عن اصابتهم ببعض الأمراض مثل السمنة والسكري وغيرها دون أن يكون لديهم علم بذلك في السابق”. مشرة ” الى اهمية ذلك ليقوم الشخص باجراء فحوص شاملة ويتلقى العلاج اللازم قبل ان يتعرض لاصابة اخطر لاقدر الله”.

الجدير بالذكر إن البرنامج يهتم بالكشف الصحي على موظفي القطاعات الحكومية المختلفة بمحافظة جدة و يشمل كلاً من إمارة منطقة مكة المكرمة، و أمانة محافظة جدة ، بالإضافة إلى الغرفة التجارية بجدة ، و الشؤون الصحية بمحافظة جدة وسوف يستمر هذا البرنامج في تقديم خدماته للمجتمع والقطاعات ليكون قدوة في برامج التوعية الصحية والتثقيفية .