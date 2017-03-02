 مدير التعليم الأهلي يفاجئ مدرسة أهلية بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يزور “مسجد الاستقلال” أكبر مساجد شرق آسيا ويؤدي الصلاة فيه وصول أولى عربات “قطار الرياض” للمسار البنفسجي مدير التعليم الأهلي يفاجئ مدرسة أهلية بمكة دشنها مستشار أمير مكة تحت شعار “كيف نكون قدوة”.. صحة جدة تتحرك لفحص 5 آلاف موظف حكومي خادم الحرمين يزور مجلس النواب الإندونيسي وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ترسم طموحات اليمنيين وتؤسس لدولة اتحادية تعليم مكة يستقبل الوفد الوزاري من وكالة التعليم الأهلي والأجنبي مع عدد من الوفود من إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة. محافظ مؤسسة النقد يدشن وكالة سمة للتصنيف النفط يواصل هبوطة مع ارتفاع قياسي بالمخزون الأمريكي فنون بيشة تناقش برامج وخطط تواكب رؤية 2030 بلدية النقيع تقوم بحملة رقابية للمطاعم و المحلات التجارية جمرك جسر الملك فهد يُحبط تهريب أكثر من 50 كيلوجرام من ثمار القورو و120 زجاجة خمر

مدير التعليم الأهلي يفاجئ مدرسة أهلية بمكة

مدير التعليم الأهلي يفاجئ مدرسة أهلية بمكة
المناطق - عادل الزهراني
فاجأ مدير التعليم الأهلي بمكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني والمشرفون التربويون  مدرسة عبد الرحمن فقيه الابتدائية بزيارة مفاجئة  ، حيث تفاجأ الطلاب بالزيارة الكريمة  في الطابور الصباحي أثناء استماعهم للإذاعة المدرسية .

وقدم مكتب التعليم الأهلي لقائد المدرسة الأستاذ طه علي باعقيل درعا تذكاريا وهدية بمناسبة حصول المدرسة على المركز الثاني على مستوى المملكة في جائزة التميز الوزاري فئة الإدارة والمدرسة المتميزة .

وفي ختام الزيارة أثنى مدير التعليم الأهلي على ما حققته إدارة المدرسة في المسابقة الأقوى على مستوى المملكة وأشاد بالمدارس و دورها الريادي في العملية التعليمية وما تقدمة من تعليم تقني وبيئة عصرية تتسم بالحداثة والتميز بعيدا عن النمط التقليدي .. وما تحققه من مراكز متقدمة في شتى مجالات المعرفة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>