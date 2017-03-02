مدير التعليم الأهلي يفاجئ مدرسة أهلية بمكة

فاجأ مدير التعليم الأهلي بمكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني والمشرفون التربويون مدرسة عبد الرحمن فقيه الابتدائية بزيارة مفاجئة ، حيث تفاجأ الطلاب بالزيارة الكريمة في الطابور الصباحي أثناء استماعهم للإذاعة المدرسية .

وقدم مكتب التعليم الأهلي لقائد المدرسة الأستاذ طه علي باعقيل درعا تذكاريا وهدية بمناسبة حصول المدرسة على المركز الثاني على مستوى المملكة في جائزة التميز الوزاري فئة الإدارة والمدرسة المتميزة .

وفي ختام الزيارة أثنى مدير التعليم الأهلي على ما حققته إدارة المدرسة في المسابقة الأقوى على مستوى المملكة وأشاد بالمدارس و دورها الريادي في العملية التعليمية وما تقدمة من تعليم تقني وبيئة عصرية تتسم بالحداثة والتميز بعيدا عن النمط التقليدي .. وما تحققه من مراكز متقدمة في شتى مجالات المعرفة.