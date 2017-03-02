 بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يزور “مسجد الاستقلال” أكبر مساجد شرق آسيا ويؤدي الصلاة فيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يزور “مسجد الاستقلال” أكبر مساجد شرق آسيا ويؤدي الصلاة فيه

بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يزور “مسجد الاستقلال” أكبر مساجد شرق آسيا ويؤدي الصلاة فيه
المناطق - جاكرتا
زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مسجد الاستقلال، الذي يعد من أبرز المعالم الإسلامية في إندونيسيا.
وفور وصول الملك المفدى، كان في استقباله – رعاه الله – فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين، وإمام وخطيب مسجد الاستقلال الدكتور نصر الدين عمر، وعدد من المسؤولين.
وقد أدى خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس الإندونيسي، ركعتي السنة.
ثم قدم الملك المفدى هدية تذكارية لمسجد الاستقلال بجاكرتا عبارة عن حزام الكعبة المشرفة.
واستمع خادم الحرمين الشريفين إلى إيجاز عن تاريخ تأسيس المسجد ومراحل إنشائه، ودوره في تحفيظ القران الكريم ونشر العلم.
بعد ذلك وقع الملك المفدى في سجل الزيارات، مبدياً – أيده الله – سعادته بزيارة بيت من بيوت الله (مسجد الاستقلال)، الذي يعد معلماً إسلامياً ومركز اشعاع في جنوب شرق آسيا لما يقوم به من دور في تحفيظ القران الكريم ونشر الثقافة الإسلامية، دعياً الله
أن يجزي القائمين على هذا المسجد خير الجزاء وأن يجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم.
رافق خادم الحرمين الشريفين، كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

الملك سلمان بن عبدالعزيزالملك سلمان بن عبدالعزيزالملك سلمان بن عبدالعزيزالملك سلمان بن عبدالعزيزالملك سلمان بن عبدالعزيزالملك سلمان بن عبدالعزيزالملك سلمان بن عبدالعزيزالملك سلمان بن عبدالعزيزالملك سلمان بن عبدالعزيزالملك سلمان بن عبدالعزيز

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