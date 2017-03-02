 الطرح الأولي يقفز بقيمة “سناب شات” لـ20 مليار دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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الطرح الأولي يقفز بقيمة “سناب شات” لـ20 مليار دولار

الطرح الأولي يقفز بقيمة “سناب شات” لـ20 مليار دولار
المناطق - وكالات

جمعت شركة ” سناب ” التي تمتلك تطبيق الرسائل “سناب شات” نحو 3.4 مليار دولار في طرح عام أولي، بما يفوق المبلغ المستهدف للاكتتاب، وهو ما يزيد على ما كانت تسعى إليه في الطرح الذي حظي بأكبر اهتمام في قطاع التكنولوجيا منذ طرح عملاق التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا في 2014.

وحددت الشركة سعر السهم عند 17 دولارا، وهو ما يزيد على النطاق المحدّد سابقا ما بين 14 إلى 16 دولارا للسهم.

وسيبدأ التداول على 200 سهم من أسهم الشركة مع افتتاح بورصة نيويورك اليوم.

وتوقع رئيس شركة Graphene Ventures نبيل النور برهانو في مقابلة مع “العربية” ألا تقل الزيادة في سعر سهم “سناب” عن 20% في اليوم الأول للتداولات على أسهم الشركة، متوقعاً أن يتراوح سعر السهم بين 19 و21 دولاراً.

وأكد أن هذا الطرح سيدعم الشركة ليس فقط لأدائها، بطرح المزيد من شركات التقنية إلى اكتتابات مختلفة.

واعتبر برهانو أن أوجه الاختلاف كبيرة بين فيسبوك وسناب، إذ إن الأولى قد طُرحت للاكتتاب العام بعد مرور 8 سنوات على تأسيسها، في حين أن سناب شات تطرح أسهمها في وقت مبكر (بعد 5 سنوات على تأسيسها)، من هنا  فإن مكرر الإيرادات بـ60 مرة.

وفي حين أن الشركة تكبدت خسائر العام الماضي تجاوزت 500 مليون دولار، أرجع برهانو السبب في ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاستحواذات التي تجاوزت 650 مليون دولار، إذا ما قارناه مع فيسبوك حين طرحت أسهمها للاكتتاب العام حيث بلغت كلفة الاستحواذات آنذاك 26 مليون دولار، ولم تتجاوز 200 مليون دولار بالنسبة لـ #تويتر .

ولفت إلى أن شركة سناب قد شهدت قفزات كبيرة جداً في إيراداتها من 2 مليون دولار في 2014 إلى 58 مايون دولار في 2015 وصولاً إلى 404 ملايين دولار في 2016، لذا من غير المستبعد أن تتضاعف إيراداتها في نهاية العام 2017 لتلامس مليار دولار.

وقد بلغت قيمة SNAP في التقييم للطرح العام 20 مليار دولار، وهو أعلى تقييم في طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا بالولايات المتحدة منذ تقييم فيسبوك في 2012.

ويزيل الطرح الناجح عقبة كبيرة من أمام سناب التي لم تتحول إلى الربحية بعد. واتسعت خسائر الشركة العام الماضي، وتواجه تباطؤا في نمو المستخدمين في ظل المنافسة الشرسة من منافسين كبار مثل فيسبوك.

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