 “الكهرباء”: مرسوم ملكي بإلغاء رسم الكهرباء للبلديات والشركة تستفيد 6.1 مليار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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“الكهرباء”: مرسوم ملكي بإلغاء رسم الكهرباء للبلديات والشركة تستفيد 6.1 مليار

“الكهرباء”: مرسوم ملكي بإلغاء رسم الكهرباء للبلديات والشركة تستفيد 6.1 مليار
المناطق - الرياض

تعلن الشركة السعودية للكهرباء انها تلقت يوم الاثنين 27/02/2017م خطاب هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الصادر في 27/02/2017م والمبني على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، وكذلك إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.

وتود الشركة أن توضح بأن هذا المرسوم سيلغي الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية عام 2016م، وذلك بتخفيض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي واثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل الشامل للفترة المالية الحالية لعام 2017م والبالغ 6.1 مليار ريال، وخفض المصاريف التشغيلية بواقع 2% من قيمة الاستهلاك سنوياً اعتباراً من تاريخه

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