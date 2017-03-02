“الكهرباء”: مرسوم ملكي بإلغاء رسم الكهرباء للبلديات والشركة تستفيد 6.1 مليار

تعلن الشركة السعودية للكهرباء انها تلقت يوم الاثنين 27/02/2017م خطاب هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الصادر في 27/02/2017م والمبني على المرسوم الملكي القاضي بإلغاء رسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، وكذلك إعفاء الشركة من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.

وتود الشركة أن توضح بأن هذا المرسوم سيلغي الرصيد المستحق للبلديات حتى نهاية عام 2016م، وذلك بتخفيض بند المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي واثباته كإيرادات غير متكررة في قائمة الدخل الشامل للفترة المالية الحالية لعام 2017م والبالغ 6.1 مليار ريال، وخفض المصاريف التشغيلية بواقع 2% من قيمة الاستهلاك سنوياً اعتباراً من تاريخه