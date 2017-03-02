قوات الأمن الخاصة ترفع مستوى الجاهزية في التمرين المشترك “وطن 87”

رفعت قوات الأمن الخاصة من جاهزيتها في المرحلة ما قبل النهائية من التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية (وطن 87 )، المقام حاليا بمدينة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بقوات الطوارئ الخاصة في المدينة المنورة، بمشاركة قوات من جميع القطاعات الأمنية من منسوبي وزارة الداخلية .

وتمكنت القوات التي تمكنت بفضل الله من الوصول لدرجه عالية من التكامل والانسجام لتشكل على أرض الواقع قوة ردع متكاملة وعلى درجة عالية من الجاهزية وكفاءة الآداء.

وتشارك قوات الأمن الخاصة ضمن كوكبة من القطاعات الأمنية بوحدات متخصصة على درجة عالية من المهارة والاتقان ذات تدريب تخصصي نوعي ومتقدم، كما تشارك قوات الأمن الخاصة بقوة من العمليات الخاصة وقوة من المدرعات والإسناد الناري وقوة من أبطال وإزالة المتفجرات وقوة من الشرطة العسكرية وقوات الدعم اللوجستي .

