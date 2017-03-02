” مكتب تعليم شرق الرياض” و “الروابي” يوقعان اتفاقية توأمة في مجالات النشاط الطلابي

في خطوة نوعية غير مسبوقة على مستوى مكاتب التعليم بالرياض، أبرم مكتبي التعليم بشرق الرياض والروابي اتفاقية مشروع التوأمة في مجالات النشاط الطلابي ، صباح اليوم الخميس ١٤٣٨/٦/٣هـ وذلك في نادي الضباط بمدينة الأمير بدر بن عبدالعزيز السكنية بالحرس الوطني.

ووقع الاتفاقية من الجانبين الأستاذ سعيد الزهراني مدير مكتب التعليم بشرق الرياض والأستاذ محمد أبا الخيل مدير مكتب التعليم بالروابي، وذلك بحضور الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وحشد من مساعدي ومشرفي المكتبين وقادة المدارس ورواد النشاط الطلابي بالمكتبين.

من جهته قال الدكتور أنور أبو عباة: “إنها مبادرة إبداعية غير مستغربة بين المكتبين وبدعم مميز من الأستاذ سعيد الزهراني والأستاذ محمد أبا الخيل وبإذن الله نجني ثمارها على طلابنا في المدارس”

وأضاف كل التوفيق لمكتبي الشرق والروابي، ونأمل أن تكون هذه التوأمة نسخة مكررة في المكاتب ويتم تطوير هذه المبادرة لتكون مشروع وطني على مستوى مكاتب التعليم بالرياض ومن ثم على مستوى المملكة”

واسترسل أبو عباة “الكل يجب أن يكون شريك للنجاح، فمن استراتيجيات رؤية المملكة 2030 أن تكون الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة أحد الركائز الداعمة لتطوير المشاريع”

من جهته أكد الأستاذ سعيد الزهراني أن هذا المشروع النوعي يسعى لتحقيق الرؤية والريادة في مجالات الأنشطة المختلفة لما يحمله من أهداف نوعية تعود بالنفع على الطلاب وترفع من أداء رواد النشاط الطلابي.

كما أبدى الأستاذ محمد أبا الخيل سعادته بهذه الشراكة مؤكدًا أن الفكرة رائدة وغير مسبوقة لتفعيل برامج النشاط الطلابي بما يحقق الفائدة على طلاب ومدارس المكتبين.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة أبرزها لوحة إلقائية للطالبين عبدالله الفريح وسعود الشرهان

من مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية وفلم وثائقي يجسد رؤية ورسالة وأهداف المشروع وتكريم مدارس آفاق التربية الأهلية الراعي الرسمي للمشروع.