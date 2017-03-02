تحت شعار : يدا بيد للوقاية من المخاطر ” محافظ أضم ” يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

دشن محافظ أضم الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالملك العدواني بحضور مدير إدارة الدفاع المدني النقيب عبدالله بن عبيد الجدعاني ، و عدد من مديري الإدارات الحكومية، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017م والذي أقامته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة ، تحت شعار ” يداً بيد للوقاية من المخاطر ” وذلك بصالة المعارض بمقر الكلية التقنية بحي العزيزية .

وفور وصول المحافظ لمقر الاحتفال قام بافتتاح المعرض المقام بهذه المناسبة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المعرض قدمه مدير شعبة السلامة رقيب أول عبيد بن خاتم المالكي ، حيث اشتمل المعرض على أركان للتعريف بمعدات وأدوات الإطفاء و الإنقاذ و السلامة ، بالإضافة إلى مشاركات طلاب المدارس والكلية التقنية ..

بدوره قال مدير الدفاع المدني بأضم النقيب عبدالله بن عبيد الجدعاني تحتفل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية باليوم العالمي للدفاع المدني في 1 مارس / آذار من كل عام ، تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

و أضاف : يأتي شعار اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام تحت شعار ” يداً بيد للوقاية من المخاطر ” وذلك من أجل حث المجتمع على تضافر وتكامل الجهود بين كافة شرائح وأطياف المجتمع ، لمواجهة المخاطر وتنفيذ إجراءات السلامة العامة ، ومن هذا المنطلق قامت إدارة الدفاع المدني بأضم بإعداد خطة فاعلة للمشاركة في هذا الاحتفاء العالمي عن طريق إقامة المعارض و المحاضرات في المدارس ، والجهات الحكومية ، وإقامة التجارب الفرضية ، وتوزيع النشرات التوعوية والرسائل النصية في وسائل الاعلام المختلفة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي .

و عبر ( الجدعاني ) عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ أضم على دعمه ورعايته لحفل تدشين الفعاليات ، كما قدم الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والأهلية التي شاركت في إنجاح الفعاليات وعلى رأسها الكلية التقنية بالمحافظة و مدارس مكتبي التعليم بأضم وربوع العين .