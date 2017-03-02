أمانة حائل سخرت فرق ميدانية لمعالجة مياه الأمطار

شهدت منطقة حائل مساء أمس هطول أمطار متفرقه مصحوبة برياح سطحيه على ارجاء المنطقة.

وعلى الفور سخرت أمانة منطقة حائل كافة كوادرها وإمكانياتها البشرية والآلية لمتابعة ورصد المواقع الغير مخدومه بشبكات تصريف السيول والعمل على تسهيل جريان المياه في بعض الشوارع , فيما اثبتت المواقع المخدومة بشكبات تصريف السيول مدى جاهزيتها دون أن تسجل اي ملاحظات تذكر ولله الحمد.

وأوضح مدير إدارة الإعلام رئيس المركز الإعلامي بالأمانة الاستاذ سعد الثويني , ان ما شهدته مدينة حائل من امطار جعلها الله امطار خير وبركه , تم تصريفها عبر قنوات تصريف السيول المخدومة بالشبكات , مشيراً إلى أن الفرق الميدانية باشرت بعض المواقع التي لم تصلها شبكات تصريف السيول وقامت بتسهيل جريانها ولم يحدث اي اضرار او تجمعات مياه تذكر ولله الحمد.

مؤكداً الثويني ان غرفة عمليات الأمانة لم تتلقى أي بلاغات عن تجمع مياه الامطار داخل الأحياء أو المنازل سوى معالجة اربع أعمدة إنارة حدث فيها عطل كهربائي من الأمطار وتمت معالجتها على الفور.

